Mesajul SURPRIZA primit de Duckadam dupa despartirea de FCSB: "Tineti-va bine!" In trecut l-a numit 'breloc', dar acum l-a surprins placut

Helmut Duckadam si-a dat demisia din functie de presedinte de imagine al FCSB-ului.

Duckadam a renuntat la postul oficial pe care il avea la gruparea ros-albastra fix inaintea meciului cu CFR Cluj din urma cu o saptamana.

Duckadam s-a declarat surprins de un mesaj pe care i l-a dat antrenorul Marius Sumudica, imediat dupa decizia importanta pe care a luat-o.

"Niciunul dintre fostii colegi nu m-a sunat dupa plecare. Dar am primit mesaje de la oameni cu care de-a lungul timpului am avut replici acide. Tineti-va bine! De la Sumudica am primit un mesaj! Eu il apreciez foarte mult. Cand a fost ideea de a-l aduce la FCSB, eu l-am sustinut.

Chiar daca am fost contra galeriei, care nu-l dorea deloc, am spus ca e un antrenor foarte bun si ca motiveaza foarte bine echipa. Am zis ca i s-ar potrivi si ca ar lucra foarte bine cu patronul. Cred ca nu a venit din cauza fanilor si din cauza unor persoane din club, care nu l-au vrut", a declarat Duckadam pentru Gazeta.

Marius Sumudica: "Duckadam este la nivelul de breloc"

Cei doi au avut un schimb de replici dure in luna aprilie a anului trecut:

"Una, doua, domnul Duckadam ma ataca. Probabil ca sunt bun, dar chiar asa i-a terminat pe toti in tara pe care sa-i atace? Spre deosebire de mine, este o fosta glorie a fotbalului mondial, iar pentru asta jos palaria!

Dar acum, la cei 60 de ani pe care tocmai i-a implinit, eu incerc sa-mi creez un drum in antrenorat, iar domnia sa este la nivelul de breloc", spunea Sumudica atunci.