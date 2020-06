Pjanic s-a decis! Care este singura echipa pentru care ar lasa-o pe Juventus!

Mijlocasul lui Juventus a luat deja o decizie.

Miralem Pjanic a spus ca singura echipa pentru care o va lasa pe Juventus este Barcelona. Potrivit Tuttosport, el nu vrea sa auda de ofertele lui PSG sau Chelsea. De altfel, campionii Frantei au fost deja refuzati de Pjanic.

Nici oferta celor de la Chelsea nu il intereseaza pe fotbalistul bosniac, Barcelona fiind destinatia lui preferata.

Cu toate astea, dorinta lui Pjanic se loveste de interesele cluburilor. Juventus si Barcelona nu au ajuns inca la un acord cu privire la aceasta mutare. Italienii il vor la schimb pe Arthur, insa el nu vrea sa plece de la Barcelona. Catalanii mai au la dispozitie doar cateva saptamani pentru a face o oferta pe masura dorintelor lui Juventus, acestia din urma stabilind ca deadline pentru mutarea lui Pjanic data de 30 iunie.

In cazul in care cele 2 supercampioane nu vor ajunge la un consens pana la finalul lunii, Pjanic va continua sa joace pe Allianz Stadium si in sezonul viitor.