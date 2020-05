Juventus vrea 2 staruri de la Barcelona in schimbul lui Pjanic si De Sciglio! Cum a reactionat supercampioana Spaniei

Dupa ce mijlocasul brazilian Arthur a refuzat oferta lui Juventus, italienii se gandesc acum la alti 2 jucatori de la Barcelona.

Potrivit Diario Sport, Juventus va incerca sa ii transfere la Barca pe Pjanic si De Sciglio cu conditia ca supercampionii Spaniei sa ii dea in schimb pe Dembele si Vidal.

Clubul catalan nu intentioneaza, insa, potrivit aceleiasi surse, sa ii includa in acest schimb pe amandoi jucatorii mentionati. Oficialii echipei ar vrea ca discutiile sa continue cu doar unul dintre cei 2 in postura de moneda de schimb.

Dupa experienta ratata cu Arthur, marea provocare pentru Juventus este sa ii convinga pe Dembele si Vidal sa se transfere in Italia. Acest lucru nu va fi deloc simplu pentru ca cei doi fotbalisti au contractele valabile pana in 2021 sau 2022, iar clauzele contractuale sunt uriase.

Cu toate acestea, in mai multe randuri s-a vorbit despre plecarile amandurora. De pilda, Vidal nu se simte confortabil cu rolul sau in echipa, dorindu-si sa intre mai des pe teren, iar Barcelona ar putea incerca sa-l transfere acum, el avand deja 33 de ani.

In cazul lui Dembele, catalanii ar putea sa ii discute mutarea in conditiile in care el a suferit mai multe accidentari de la sosirea pe Camp Nou, nefiind disponibil pentru joc atat cat si-ar fi dorit oficialii clubului.

VIDEO - Ousmane Dembele, pus in fata unui super joc: