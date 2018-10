Plansul de bebelus i-a salvat viata si toata familia! Povestea emotionanta a lui Miralem Pjanic si cum a scapat de razboiul din Bosnia

Miralem Pjanic a povestit cum a scapat familia lui de razboiul din Iugoslavia, de la inceputul anilor '90. Pjanic va fi in teren maine seara pe Old Trafford, la super meciul dintre Manchester City si Juventus, din UEFA Champions League.

Miralem Pjanic s-a nascut pe 2 aprilie 1990, in Tuzla, o localitate din fosta Iugoslavie, care apartine acum Bosniei.

Primii ani din viata i-a trait in plin razboi. Tatal sau, Fahrudin Pjanic, era fotbalist la FK Drina Zvornik, si voia cu orice pret sa isi ia familia si sa plece intr-o zona linistita a Europei.

Fahrudin si sotia lui, Fatima, gasisera scaparea - sa plece in Luxemburg, acolo unde ii asteptau cativa prieteni apropiati, si sa inceapa o viata noua.

Doar ca pentru asta, Fahrudin trebuia sa obtina permisiunea clubului de Drina Zvornik de a se transfera la un club de fotbal din Luxemburg, Schinfflange.

La prima discutie, tatal lui Pjanic s-a lovit de refuzul oficialilor clubului la care era legitimat.

"Am plans atat de tare incat au zis <<Hai, bine, plecati de aici>>"



La a doua discutie, disperat, si-a luat cu el sotia, cu micutul Miralem in brate, si au mers impreuna sa ii implore pe cei de la club sa ii dea hartia de care avea atata nevoie.

Au primit din nou un "nu" categoric, iar in acel moment, Miralem a inceput sa planga in bratele mamei sale. Atat de tare incat i-a facut pe cei de la club sa spuna, intr-un final "Bine, luati hartia si plecati de aici!"

Miralem nu isi aduce aminte de ziua aceea, dar stie povestea de la parintii lui.

Pentru familia Pjanic, a fost ziua in care li s-a schimbat radical destinul.

Au plecat cu totii in Luxemburg, unde au inceput o viata noua.

"E o poveste de care ne aducem aminte cand ne intalnim cu totii, in familie. Mi-au spus ca am plans atat de tare incat am exasperat-o pe secretara clubului. Asa i-am convins sa il lase pe tata sa se transfere la clubul din Luxemburg."

"Parintii mei erau foarte tineri, 20, 22 de ani, si au ajuns intr-o tara in care nu stiau limba si nu aveau nimic, in afara de doua valize."

"Au luat-o de la zero si au cladit o familie frumoasa, si sunt impreuna, la 27 de ani de la acel moment."

"Parintii mei sunt un exemplu pentru mine, au reusit sa realizeze atat de multe lucruri si n-au avut nimic", a povestit Pjanic in The Guardian.