Ajuns la 33 de ani, Philippe Coutinho a plecat de la Vasco de Gama după doi ani, în urmă cu două luni, în februarie. Fostul jucător de la Inter, Barcelona și Liverpool și-a decis viitorul și este gata de o nouă experiență pe finalul carierei sale, deși ia în calcul să se și retragă din fotbal!

Coutinho este tentat de o aventură în MLS, iar LA Galaxy este gata să-i facă o ofertă. Americanii vor să-l aducă pentru a betona linia mediană, în contextul în care Riqui Puig, fostul jucător de la Barcelona, a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior care îl va ține departe de gazon aproape un an.

Coutinho a ajuns la Vasco da Gama în 2024, sub formă de împrumut de la Aston Villa. După un singur an în Brazilia, clubul de pe ”Villa Park” a decis să-l cedeze definitiv.

Acum, el este decis să meargă în MLS, iar în caz contrar se va retrage. Nu vrea să joace mai departe de SUA, iar de acest anunț al său a aflat și LA Galaxy, care este foarte tentată să îl aducă, în speranța că va da lovitura nu numai fotbalistic, ci și din perspectiva marketingului.

Barcelona plătea 135 de milioane de euro pentru Coutinho

În 2018, Coutinho a fost protagonistul unui transfer impresionant de la Liverpool la Barcelona, pentru 135 de milioane de euro. Pe Camp Nou, brazilianul nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor, astfel că a fost rapid îndepărtat de la echipă.

Prima echipă din Europa pentru care a evoluat Coutinho a fost Inter Milano, care l-a transferat în 2008 de la Vasco da Gama. Au urmat Espanyol și Liverpool, la ultima reușind să aibă cele mai bune evoluții din cariera sa.