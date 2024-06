Philippe Coutinho s-a înțeles cu noua sa echipă!

Împrumutat de la Aston Villa, Coutinho își va încheia socotelile cu formația din Premier League și va semna cu Gasco da Gama, echipa de la care a plecat în fotbalul european, scrie Fabrizio Romano.

Starul brazilian s-a înțeles deja cu reprezentanții clubului brazilian, iar contractul său este deja pregătit.

În sezonul precedent, Coutinho a evoluat în 22 de partide pentru cei de la Al-Dunhail, pentru care a reușit să marcheze de șapte ori și să ofere două pase decisive, în toate competițiile.

⚫️⚪️???? Philippe Coutinho has agreed on terms to return to Vasco da Gama, the contract is almost ready.

Final detail needed: contract termination with Aston Villa, as @geglobo reported.

pic.twitter.com/qjzaoonJ0M