Cu toate acestea, Pep Guardiola, tehnicianul de șase ori campion al Angliei, nu este deloc alarmat. Catalanul e convins că experiența își va spune cuvântul și le-a transmis un avertisment direct rivalilor de la Londra.



"Aș zice că sezonul nu a fost rău. Nu perfect, dar am senzația că va fi un sezon bun. Am avut acest sentiment de la început, din multe motive", a punctat Guardiola, care a recunoscut forma excelentă a "tunarilor", însă a ținut să puncteze faptul că mai e mult de jucat.



"Ei sunt o echipă solidă, foarte eficientă și știu cum să gestioneze orice situație. Dar sezonul este foarte lung, de aceea trebuie să stăm acolo, aproape de ei", a continuat Pep.



Marea problemă a lui Guardiola



Guardiola a insistat că singurul său impediment real sunt accidentările, amintind că problemele medicale. "Pentru ce mă rog în acest sezon este să am echipa completă. Când am avut echipa gata, în ultimele 15-20 de meciuri am fost cei mai buni din Premier League", și-a lăudat el echipa.



"În zece ani, poți avea două sau trei luni mai proaste. Se întâmplă. Nu e nicio catastrofă. În general, sunt mulțumit cu multe lucruri sezonul acesta. Chiar sunt fericit", a încheiat Guardiola, citat de Sky Sports.



Pentru City urmează meciul de pe teren propriu cu Bournemouth, programat duminică.

