În aşteptarea rezultatului plângerii penale depuse de Galatasaray pentru comentarii considerate „rasiste” după meciul cu Fenerbahce, tehnicianul José Mourinho a primit o suspendare de patru meciuri. Suspendarea a fost dictată de Comisia de Disciplină a Federaţiei Turce.

„Cei de pe banca lui Galatasaray au sărit ca maimuţele după fiecare decizie bună”, „Lăsaţi-i să plângă în continuare”, „Dacă ar fi fost un arbitru turc, ar fi fost un dezastru total” sunt doar câteva dintre acuzele aduse de antrenorii echipelor Galatasaray şi Fenerbahce, protagoniștii unor momente tensionate după derby-ul dintre cele două echipe.

Suspendare dură pentru Jose Mourinho

Tehnicianul portughez a fost citat în faţa Comisiei de Disciplină pentru „comportament nesportiv” şi „insulte”, în timp ce Okan Buruk a fost citat pentru „declaraţii menite să afecteze reputaţia fotbalului”. Potrivit Sky Sports, primul a primit joi o suspendare de patru meciuri. Ca urmare, el va rata meciurile cu Antalyaspor, Samsunspor, Bodrum şi Trabzonspor.

În acelaşi timp, Galatasaray a lansat o procedură penală împotriva lui Jose Mourinho pentru presupusele sale remarci rasiste. Acesta a primit susţinerea mai multor foşti jucători, printre care se numără Didier Drogba şi Michael Essien.

Ce a declarat Jose Mourinho, antrenorul lui Fener



"După meci, i-am mulţumit lui Slavko Vincic pentru că a arbitrat acest mare meci. Dacă ar fi fost un arbitru turc, ar fi fost un mare dezastru.

Banca lui Galatasaray sărea în sus precum nişte maimuţe la fiecare decizie corectă", a spus tehnicianul portughez.

Într-un comunicat dat publicităţii, însoţit de sloganul "Say no to racism", Galatasaray şi-a exprimat nemulţumirea. "Directorul tehnic al lui Fenerbahce, Jose Mourinho, care a făcut în mod constant remarci nepotrivite la adresa poporului turc de când a început să antreneze în Turcia, a adăugat acum o retorică inumană la declaraţiile sale imorale", se arată în comunicat.

”Vom depune plângere penală la parchet referitor la aceste declaraţii rasiste ale lui Jose Mourinho”



"Noi vă informăm că vom depune plângere penală la parchet referitor la aceste declaraţii rasiste ale lui Jose Mourinho şi vom depune, de asemenea, plângere şi la UEFA şi FIFA", se mai arată în comunicatul lui Galatasaray, echipă antrenată de fostul internaţional turc Okan Buruk.