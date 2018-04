Patronul lui Olympiacos, enervat la culme de jucatori: "Plecati in vacanta, nu mai am nevoie de voi!" Grecii vor juca ultimele etape cu juniorii

Patronul lui Olympiacos a luat o decizie radicala.

Enervat de rezultatele echipei, patronul Evangelos Marinakis i-a amendat pe jucatori cu 400.000 de euro si i-a trimis in vacanta. Olympiacos va juca meciurile din ultimele patru etape ale campionatului cu fotbalistii de la echipa a doua si de la junuiori.



Olympiacos se afla in acest moment, dupa 27 de partide, pe locul 3 in campionat, cu 51 de puncte. PAOK, echipa lui Razvan Lucescu, se afla pe locul 2, cu 52 de puncte, iar lider este AEK Atena cu 57 de puncte.