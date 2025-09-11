Dan Șucu: "Anul ăsta vreau ca Rapid să meargă în cupele europene"

Prezent la o întâlnire a comunității de business din Genova organizată la Palazzo della Borsa, Dan Șucu și-a făcut o scurtă prezentare, a vorbit despre începuturile sale în fotbal, iar ulterior a anunțat ce obiectiv are Rapid în actuala stagiune.



"Prima mea experiență în fotbal a început acum trei ani și jumătate, când acționarii unui club important, Rapid București, o echipă cu peste un milion de fani, mi-au cerut să vin alături de ei. Aveau nevoie de mine să investesc, iar eu am majorat capitalul.



Rapid este acum în primele șase echipe din România. Anul acesta vrem să jucăm în cupele europene. Din momentul în care am început să investesc la Rapid mi-am dat seama că o echipă mică nu poate performa dacă nu este consolidată", a spus Dan Șucu, potrivit TMW.



După 8 etape din Superliga, Rapid se află pe locul 2, cu 18 puncte, două sub liderul Universitatea Craiova. Vineri, giuleștenii înfruntă U Cluj, în deplasare.

Genoa vizează din nou salvarea



În ceea ce o privește pe Genoa, Dan Șucu așteaptă ca echipa lui Patrick Vieira să ajungă la 40 de puncte, bornă ce ar trebui să asigure salvarea de la retrogradare.



"Obiectivul de la Genoa este să ajungem la 40 de puncte cât mai rapid posibil. Apoi, ne vom gândi și la alte lucruri. Pentru asta avem nevoie de modestie și multă muncă. Aceasta este ideea pe care am avut-o mereu", a mai spus Șucu.



Genoa a obținut un punct în primele două etape din Serie A: 0-0 contra lui Lecce și 0-1 împotriva lui Juventus.

