Gruparea din Serie A a refuzat o ofertă impresionantă, de 20 de milioane de euro, pentru fundașul mexican, considerându-l o piesă de bază în angrenajul echipei antrenate de Patrick Vieira.



Informația a fost făcută publică de jurnalistul César Luis Merlo, care a explicat decizia fermă a italienilor.



"Planul lui Genoa a fost sub orice formă să nu renunțe la Johan Vásquez. A existat un club care a ajuns să ofere până la 20 de milioane de euro. Acel club a fost Porto. Asta s-a întâmplat în vară, chiar la finalul perioadei de transferuri", a transmis Merlo pentru Vamos Show.



Contract nou până în 2028



Presiunea pe șefii lui Genoa nu a fost deloc mică. Pe lângă insistența portughezilor, Vásquez, fundaș în vârstă de 26 de ani, a atras atenția și altor cluburi de pe „Bătrânul Continent”, printre care AS Roma și Sunderland.



Cu toate acestea, decizia a fost luată, iar viitorul jucătorului este clar. "Clubul nu a vrut să-l vândă. Din acest motiv, ceea ce se va întâmpla în zilele următoare este că vom vedea fotografia oficială cu reînnoirea contractului lui Johan Vásquez cu Genoa până în iunie 2028", a adăugat jurnalistul.



Ajuns în Italia în august 2021 de la Pumas UNAM, Johan Vásquez a devenit un om de bază în Serie A. El a adunat deja 137 de meciuri în fotbalul european, evoluând pentru Genoa și Cremonese, și a depășit bariera de 10.000 de minute jucate.