Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #2 din play-off-ul Greciei, pe ”Allwyn Arena” din Atena. La capătul celor 90 de minute, gazdele s-au impus cu 3-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

PAOK-ul lui Lucescu, învins fără drept de apel în play-off-ul Greciei

În minutul 36, AEK a deschis scorul după ce Tomasz Kedziora a înscris în propria poartă. În minutul 45, gazdele puteau majora diferența, doar că VAR-ul a intervenit și a anulat o reușită din cauza unui ofsaid.

La pauză, Răzvan Lucescu a făcut două schimbări, doar că PAOK tot nu a reușit să restabilească egalitatea, iar AEK a dublat avantajul în cele din urmă în minutul 73, prin Aboubakary Koita.

În minutul 80, Orbelin Pineda a înscris pentru 3-0, iar tabela de marcaj a rămas astfel nemodificată până la finalul celor 90 de minute.

PAOK, locul 3 în clasament

PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a intrat cu 56 de puncte în play-off-ul Greciei. A remizat 0-0 cu Panathinaikos în prima etapă din partea a doua a campionatului și a fost înfrântă de AEK în a doua rundă.

PAOK se află pe locul 3 cu 58 de puncte și poate fi devansată de Olympiacos dacă echipa o învinge sau termină la egalitate meciul cu Panathinaikos.

După 28 de etape desfășurate în primul eșalon al Greciei, echipa pregătită de Răzvan Lucescu a bifat 17 victorii, la care s-au adăugat șapte remize și patru eșecuri.