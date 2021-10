Panică pentru Kane&co! Arena din Andorra a luat foc la ceva timp după antrenamentul Angliei

Anglia și Andorra se întâlnesc sâmbătă, de la ora 21:45, în etapa a șaptea a preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar. Partida este însă sub semnul întrebării, deoarece arena pe care urmează să se dispute meciul tocmai a ars.

Anglia și-a desfășurat antrenamentul oficial în această seară, pe arena Estadi Nacional. La trei ore după ce echipa lui Gareth Southgate a părăsit zona, una dintre tribune a fost cuprinsă de un incendiu puternic.

Chiar dacă pompierii au reușit să țină incendiul sub control, gazonul artificial de pe arenă ar putea fi afectat, astfel că e posibil ca duelul să nu se poată disputa pe acest stadion.

”Ei se pregăteau pentru meciul de mâine și dintr-o dată am văzut că iese fum. Alarmele de incendiu au început să sune și ne-am grăbit să ieșim afară unde am văzut autospecialele de pompieri. Nu cred că flăcările au atins suprafața de joc, dar polițiștii și pompierii păreau îngrijorați”, a declarat un martor al incendiului, citat de Mirror.

???? | A fire has broken out at Estadi Nacional where England are due to play Andorra tomorrow night pic.twitter.com/a9i9RcpIJD