Panica in Bulgaria! Doi fotbalisti din prima liga au fost testati pozitiv cu Covid-19

Keseru, Moti si Grigore evolueaza pentru Ludogorets, in Bulgaria.

Doi fotbalisti din prima liga au Bulgariei au fost testati cu coronavirus si au fost plasati in carantina, anunta L'Equipe.

Este vorba despre Krasimir Stanoev (25 de ani), jucator legitimat la Etar Veliko Tirnovo si Emil Viyachki (29 de ani, component al Slaviei Sofia.

Campionatul Bulgariei va fi reluat pe 5 iunie si toti jucatorii vor fi testati inainte de reluarea antrenamentelor colective.

In Razgrad, orasul unde evolueaza Keseru, Moti si Grigore, nu mai e niciun caz de Covid-19

Starea de urgenta a luat sfarsit si in Bulgaria, iar terasele au fost redeschise.

"Da, parca e altceva. Am si uitat cum era, un lucru exceptional. Ceva ce inainte parea banal. Am fost socat, nu stiam ca urmeaza sa se deschida terasele. Am inteles ca si piscinele s-au deschis de ceva vreme", spunea Claudiu Keseru.

