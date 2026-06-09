Nimeni nu se aștepta la asta! Ce a spus doctorul după ce Eriksen s-a prăbușit pe teren

Nimeni nu se aștepta la asta! Ce a spus doctorul după ce Eriksen s-a prăbușit pe teren Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Christian Eriksen este stabil după ce a leșinat din nou pe teren, într-un meci amical disputat de Danemarca în compania Ucrainei.

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Christian Eriksen a trecut din nou printr-un moment cumplit, la cinci ani distanță de la momentul în care a făcut un stop cardio-respirator la EURO 2021, în meciul Danemarca - Finlanda 0-0.

În minutul 65 al meciului amical cu Ucraina, mijlocașul lui Wolfsburg s-a prăbușit pe teren, după ce și-a pierdut cunoștința.

Mesajul unui medic cardiolog: „Putem vedea e că defibrilatorul funcționează perfect”

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Eriksen și-a revenit ulterior, după zece minute în care a primit îngrijiri medicale, iar fotbalistul de 34 de ani a mers pe propriile picioare înspre ambulanță.

Christian Lange, fost cardiolog șef la Spitalul Amager, a avut o intervenție la un post de televiziune din Danemarca și a vorbit despre situația mijlocașului de 34 de ani. 

„Defibrilatorul care i s-a montat pare să răspundă imediat și să funcționeze perfect. Transmite șocul electric de care este nevoie, iar apoi ritmul cardiac revine la normal.

Au fost deja cinci ani buni de când Christian Eriksen a făcut primul stop cardio-respirator. De atunci, s-a antrenat, a jucat, și a fost totul bine.

A avut doar două episoade de-a lungul vieții sale, ambele în timpul unor meciuri de fotbal, dar în afară de acestea două a fost bine.

Nu avem de unde să știm dacă va mai avea loc încă un incident sau nu. Ce putem vedea e că defibrilatorul funcționează perfect, așa că nu există niciun risc asupra vieții lui. 

Nu cred că e niciun risc. Ieri a funcționat bine și va funcționa la fel de bine și în viitor”, a spus Christian Lange, citat de presa din Danemarca

Rămâne de văzut ce va decide Christian Eriksen referitor la cariera sa.

Aparat salvator pentru mijlocașul danez

La o zi distanță de la nefericitul eveniment, Christian Eriksen a oferit detalii despre starea sa de sănătate, explicând cum a funcționat dispozitivul medical pe care îl are implantat după incidentul cardiac din 2021.

„Vreau să transmit că sunt bine și că sunt acasă alături de familia mea. După cum vă puteți imagina, faptul că defibrilatorul mi-a dat un șoc electric a avut un mare impact asupra mea și familiei mele, dar vreau să vă asigur că a fost o situație diferită față de cea din 2021. Sunt bine și deja mă recuperez”, a transmis Christian Eriksen.

Danezului i-a fost montat un defibrilator după stopul cardiac suferit la Euro 2021, în meciul cu Finlanda, iar acest aparat a fost crucial duminică seară.

„Pe lângă că le sunt recunoscător tuturor jucătorilor și celor din staff-ul medical, le sunt incredibil de recunoscător și medicilor care au avut grijă de mine și de inima mea în ultimii ani. Mulțumită expertizei lor, defibrilatorul meu a făcut exact ce trebuia să facă, să mă protejeze atunci când este nevoie”, a adăugat fotbalistul nordic.

În ceea ce privește viitorul imediat, Eriksen a punctat care sunt prioritățile sale: „În acest moment, mă concentrez la recuperare, la petrecut timpul cu familia mea, la mers în vacanță și la jucat fotbal alături de copiii mei”.

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