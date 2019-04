Ole, ole, behehe! Un club din America cheama animalele la stadion: intrarea libera pentru fermieri!

Austin Bold FC (Texas), un club din liga a doua de fotbal a Americii, a ales sa celebreze intr-un mod special sarbatoarea dedicata fermierilor.

Pe 17 aprilie, suporterii sunt chemati la stadion alaturi de animalele lor, la meciul cu Phoenix Rising FC.

Cine se prezinta la stadion impreuna cu un animal are intrarea libera in arena.

Clubul a instalat tarcuri speciale, in jurul terenului, iar suporterii pot aduce orice - lame, porci, cai, vaci, rate, iar animalele vor fi impodobite cu esarfe cu insemnele clubului.

Stadionul din Austin are o capacitate de 5000 de locuri.

Ideea clubului a starnit multa valva pe retelele de socializare, iar stirea s-a raspandit in toata lumea.

Meet the newest, furriest members of our supporters’ group. Our April 17 match against @phxrisingfc is Farmer in the Del Valle Night! Fans who bring live farm animals receive free admission to the match, and a portion of the evening’s proceeds go to a local 4H chapter. #GoBold pic.twitter.com/jaafTgogq8