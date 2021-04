"Ibra este un las nenorocit!" Atac dur la adresa lui Zlatan! Starul suedez, implicat intr-un scandal urias

Unul dintre cei mai cunoscuti jucatori ai lumii, Zlatan Ibrahimovic, este recunoscut ca fiind un personaj cu o personalitate puternica.

Grupul pentru drepturile animalelor (PETA) l-a criticat cu inversunare pe suedez, care ar fi impuscat si ucis un leu in Africa de Sud in 2011. Suedezul a vorbit despre pasiunea sa pentru vanatoare in cateva randuri, insa se pare ca acesta a depasit limitele legale, conform PETA. Atacantul ar fi avut nevoie de o un permis special pentru a ucide un leu, asa cum spune legislatia din Africa de Sud, insa se pare ca nu il avea.

"Lui Zlatan Ibrahimovic ii place sa se numeasca un leu, feroce si puternic. Cu toate acestea, ii place sa omoare lei si alte animale, aratand ca este un las nenorocit care se complace in tendintele sale violente " , a criticat PETA, care nu s-a oprit aici.

"Nu este nevoie de indemanare sau putere pentru a invarti si impusca un animal captiv care nu a avut niciodata sansa sa scape, sa se apere sau sa supravietuiasca. Oricine are constiinta ar fi ingrozit de ideea de a ucide animale pentru distractie sau de a arata partile corpului. Ibrahimovic trebuie sa recunoasca acest lucru si sa respinga vanatoarea de trofee", a insistat PETA, indemnandu-l sa isi ceara scuze si sa nu o repete.