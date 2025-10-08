Un fost star al naționalei, Hassan Al-Otaibi, a subliniat experiența antrenorului român, care acum conduce Emiratele Arabe Unite, și a transmis că echipa sa se află în fața unui "moment de răscruce" în istoria fotbalului qatarez.



Qatar, țara gazdă a Mondialului din 2022, luptă pentru a obține în premieră o calificare pe merit la un turneu final și trebuie să treacă de Oman și de Emiratele Arabe Unite, selecționata pregătită de Olăroiu. Hassan Al-Otaibi, fost jucător emblematic al lui Al-Rayyan, a analizat șansele echipei sale pentru agenția de presă germană dpa.



"Emiratele sunt conduse de un antrenor expert, românul Cosmin Olăroiu, ceea ce face misiunea dificilă, dar nu imposibilă. Avem mare încredere în jucătorii noștri și în staff-ul lor tehnic și administrativ pentru a obține victoria și a merge la turneul final", a spus Al-Otaibi.



Presiune pe campioana Asiei



Fostul internațional a subliniat că presiunea este uriașă pe umerii jucătorilor, mai ales că parcursul din preliminarii nu a fost cel așteptat, în ciuda faptului că Qatar este dublă campioană a Asiei, în 2019 și 2023.



"Trebuie să închidem toate paginile trecutului și să începem o nouă etapă cu concentrare și determinare totală. Cele două meciuri care urmează nu sunt doar simple partide de calificare, ci o răscruce de drumuri către o nouă performanță istorică pentru fotbalul din Qatar", a punctat acesta, făcând și un apel către suporteri: "Avem o armă puternică pe care trebuie să o folosim, publicul nostru drag. Fanii sunt jucătorul numărul unu și vor fi cel mai puternic imbold pentru a câștiga".

