Didier Deschamps (56 de ani), selecționerul Franței din 2012 și campion mondial în 2018, a confirmat că a fost contactat de reprezentanți ai unei echipe din Arabia Saudită pentru o posibilă colaborare după încheierea mandatului său la echipa națională. Francezul are contract cu Federația Franceză până după Campionatul Mondial din 2026 și a transmis că nu va lua nicio decizie înainte de acel moment.



Ofertă pentru Didier Deschamps



În ultimele săptămâni, numele lui Deschamps a fost vehiculat insistent atât la Juventus, cât și la naționala Braziliei. Antrenorul a negat însă categoric aceste piste: „Poate că am avut unele discuții, dar nu cu Brazilia. Nu voi da nume, însă cei implicați știu situația mea”, a declarat el pentru GOAL.



Potrivit L’Equipe, Al-Ittihad, campioana en-titre a Arabiei Saudite, traversează o perioadă tensionată, iar actualul antrenor, Sergio Conceiçao, este contestat în vestiar. Echipa se află pe locul 8, iar diferența de 13 puncte față de liderul Al-Nassr pune presiune uriașă pe portughez. În acest context, conducerea din Jeddah îl vede pe Didier Deschamps drept soluția ideală pentru reconstrucție.



Arabii sunt pregătiți să îi facă o ofertă colosală: un salariu estimat între 10 și 20 de milioane de euro pe sezon, net, de aproape trei ori mai mare decât câștigă în prezent la naționala Franței (aproximativ 3,8 milioane €/an).

