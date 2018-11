Un nume urias din Franta este implicat in scandalul momentului.

SOC la PSG: Au fost confirmate informatile din Football Leaks! "In interiorul clubului a inceput o investigatie"

Scouterii de la Paris Saint-Germain au fost acuzati ca au clasificat tineri jucatori vizati de club in functie de etnie, potrivit unui dosar din cadrul anchetei Football Leaks.

Reactia clubului din Paris a fost promta. Oficialii formatiei din Ligue 1 au recunoscut cele intamplate printr-un comunicat emis pe site-ul clubului.

"Paris Saint Germain confirma faptul ca in perioada 2013-2018 au fost folosite metode ilegale la centrele de antrenament de catre formula de recrutare a tinerilor din afara Frantei. Imediat dupa ce am fost informati cu privire la aceste lucruri in luna octombrie, am desfasurat o ancheta interna pentru a intelege modul in care ar putea exista astfel de practici si pentru a decide masurile necesare", se arata in comunicatul emis de club

OFFICIAL: PSG confirm & condemn the methods used to recruit at youth academy level between 2013-18. https://t.co/TxCDTzgi4n — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 8 noiembrie 2018

STIREA INITIALA

La originea polemicii este Yann Gboho, international francez de juniori, nascut in Cote d'Ivoire, pe atunci in varsta de 13 ani, care joaca la FC Rouen si atrage atentia unui scouter al lui PSG pentru regiunea Normandia, pe nume Serge Fournier.



O fisa completata pe 2 noiembrie 2013 mentioneaza ca jucatorul este de origine "antilez". Scouterul trebuie sa aleaga intre patru casute: "francez", "magrebian", "antilez", "african".

Pentru denumirea "francez", "ar fi trebuit scris alb. Cu atat mai mult cu cat toti jucatorii pe care-i recomandam erau francezi. PSG nu voia sa recrutam jucatori nascuti in Africa, fiindca nu esti sigur niciodata de data lor de nastere", a spus Fournier pentru site-ul Mediapart.

Numele lui Yann Gboho a mai starnit agitatie la PSG, cum s-a intamplat si la o reuniune a celor responsabili de juniorii clubului, pe 14 martie 2014, arata un document Football Leaks.

In aceasta reuniune, Marc Westerloppe, care conducea pe atunci departamentul de scouting al clubului in aproape toata tara, cu exceptia Ile-de-France (si care din ianuarie 2018 lucreaza pentru Rennes), a declarat: "Nu vom reveni asupra acestui subiect. Exista o problema cu orientarea clubului, e nevoie de un echilibru cu diversitatea, sunt prea multi antilezi si africani la Paris".

Aceste afirmatii au starnit indignarea altor participanti, ca Pierre Reynaud, care se ocupa de scouting in Ile-de-France. "Nu trebuie sa fie vorba de etnie, ci de talent", a spus acesta.

Orice clasificare legata de originea etnica este interzisa in Franta, unde subiectul este mai sensibil ca in alte tari.

Pe 27 iunie 2014, Westerloppe a fost convocat la o discutie cu Jean-Claude Blanc (actualul director general delegat al lui PSG), care a respins acuzatiile indreptate impotriva lui, pe care le-a numit "false, rauvoitoare si stupide".

Nu a fost dictata nicio sanctiune. Westerloppe si Olivier Letang, pe atunci director sportiv (astazi presedintele lui Rennes) au afirmat pentru Mediapart ca "aceasta afacere o priveste pe PSG".

Pentru a raspunde intrebarilor puse de Football Leaks, PSG i-a incredintat o misiune lui Malek Boutih, fost deputat al Partidului Socialist (2012-2017), fost presedinte al organizatiei SOS Racisme (1999-2003), care "se ocupa de aproximativ cincisprezece ani de problemele legate de rasism in cadrul fundatiei PSG".

"In numele clubului, el confirma ca a existat aceasta clasificare, dar (...) potrivit acestuia lucrurile au fost facute in secret" si "conducerea nu a fost la curent", relateaza Mediapart.

"Aceleasi fise de observatie cu mentionarea originii au fost minutios completate pana in primavara lui 2018", mai acuza Mediapart.

Pentru fotbalul francez, aceste dezvaluiri amintesc de "afacerea cotelor", cand a parut ideea de a impune cote de binationali la juniori, la o reuniune a Directiei Tehnice Nationale (DTN) la sfarsitul lui 2010.

Laurent Blanc, in acel moment selectioner al Frantei, s-a declarat atunci pe deplin "favorabil" acestei idei. "Cine sunt acum inalti, solizi, puternici? Negrii (...) Mai ales la baietii de 13-14 ani, 12-13 ani, cred ca trebuie sa ne gandim la alte criterii, schimbate in functie de cultura noastra (...) Spaniolii mi-au zis: 'Noi n-avem nicio problema. Noi n-avem negri'".