FOOTBALL LEAKS | Prima reactie a lui Al-Khelaifi dupa SCANDALUL dezvaluirilor din fotbal! Mesajul DUR al sefului de la PSG

Presedintele celor de la PSG a reactionat dupa acuzele la adresa echipei.

Nasser Al-Khelaifi, presedintele celor de la Paris Saint-Germain, a negat acuzatiile la adresa clubului conform dezvaluirilor facute de Mediapart cu privire la documentele din Football Leaks. Cei de la PSG sunt acuzati ca au ajuns intr-un mod fraudulos la un acord cu UEFA Club Financial Control Body (CFCB) pentru a evita sanctiuni pentru incalcarea Fair-Play-ului Financiar.

PSG a emis un comunicat prin care insista ca au fost respectate legile iar Al-Khelaifi a vorbit dupa partida cu Napoli despre situatie: "Sa fiu sincer, nu bag in seama ce s-a vorbit. Sunt niste porcarii. Sa castigam urmatorul meci e cel mai important lucru" le-a spus Al-Khelaifi celor de la RMC. PSG joaca in weekend cu AS Monaco.

PSG s-a impiedicat la Napoli, scor 1-1, si a acuzat dur arbitrajul dupa partida. Campioana Frantei risca sa fie eliminata daca pierde in partida urmatoare contra celor de la Liverpool. "Va trebui sa castigam urmatoarele 2 partide pentru a ne califica. Desigur ca trebuia acordat penalty. Dar acceptam situatia. VAR-ul este necesar cat mai rapid. Am pierdut 2 puncte din cauza a doua erori ale arbitrului" a mai spus Al-Khelaifi.