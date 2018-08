O echipa care a impresionat la Mondial si-a schimbat antrenorul, iar capitanul si-a anuntat retragerea

Au impresionat prin daruire si organizare, dar acum au decis sa-si demita antrenorul, iar capitanul si-a anuntat retragerea.

Japonia a fost poate una dintre revelatile Campionatului Mondial din Rusia 2018. In grupe, japonezii au invins Columbia si au remizat cu Polonia si Senegal, dar au fost la un pas sa produca surpriza cu Belgia, cand prin golurile lui Haraguchi si Inui Japonia putea elimina una dintre favorite.

Au condus cu 2-0 pana aproape de minutul 70, dar experienta belgienilor si-a spus cuvantul, iar Hazard si compania au castigat intr-un final cu 3-2 prin golul inscris in prelungiri de catre Nacer Chadli.

Cu toate acestea, Akira Nishino, antrenorul in varsta de 63 de ani care a condus Japonia la turneul final recent incheiat, a fost inlocuit cu Hajime Moriyasu. Acesta a pregatit pana de curand nationala under 23 a Japoniei si a fost unul dintre asistentii lui Nishino in Rusia. Noul selectioner are 49 de ani, iar principalele sale obiective sunt sa atace trofeul Cupei Asiei si sa ajunga cat mai departe la Campionatul Mondial din 2022 gazduit de Qatar.

Ca fotbalist, Hajime Moriyasu a evoluat intreaga cariera in Japonia pentru formatii precum Sanfrecce Hiroshima (1987-2001), Kyoto Purple Sanga (1998-1999 imprumut) si Vegalta Sengai (2002-2003). Acesta a evoluat in 35 de partide pentru Japonia reusind sa inscrie un gol acesta find mijlocas central.

Si-a inceput cariera de antrenor in 2012 chiar la echipa pentru care a evoluat in majoritatea timpului ca jucator, Sanfrecce Hiroshima. Pana in 2017 a condus formatia din Hiroshima, iar apoi a preluat echipa unedr 23 a Japoniei. In ciuda faptului ca a fost numit selectionerul primei reprezentative, Hajime Moriyasu va conduce si echipa Olimpica a japoniei.

Wenger a fost prima solutie

Daily Mail informeaza ca prima varianta pentru banca japoniei a fost Arsene Wenger. Acesta a mai antrenat in tara soarelui rasare in sezonul 1995-1996 la Nagoya Grampus Eight. Antrenorul in varsta de 68 de ani este foarte apreciat in Japonia, dar conducatorii federatiei au considerat ca este mai potrivit sa mearga pe mana unui selectioner nipon.

Capitanul si-a anuntat retragerea dupa Mondial

Mokoto Hasebe a decis sa se retraga de la echipa nationala dupa Campionatul Mondial. Fotbalistul in varsta de 34 de ani a evoluat timp de 12 ani sub tricolor si a prins 3 turnee de Campionat Mondial (2010, 2014 si 2018).

Acesta si-a anuntat retragrea printr-o postare pe contul sau oficial de Instagram.

"Am decis sa pun punct cu acest turneu (n.r. – Cupa Mondiala din Rusia) unui capitol al carierei mele la echipa nationala”.