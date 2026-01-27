Transferat oficial pe 23 ianuarie 2026, internaționalul român a bifat primele minute în tricoul alb-vișiniu la doar câteva zile de la semnarea contractului.



Moruțan a arătat versatilitate tactică de la primul său meci în tricoul Rapidului, iar Cristi Săpunaru l-a lăudat pe noul star din Giulești pentru plusul de creativitate pe care l-a adus în jocul echipei lui Costel Gâlcă.



Viziune de „decar”



Săpunaru a făcut o comparație între Moruțat și ceilalți mijlocași din lot și a subliniat capacitatea fotbalistului cotat la două milioane de euro de a verticaliza jocul. Fostul fundaș consideră că fotbalistul care a semnat un contract până în vara lui 2027 este fix piesa care lipsea din compartimentul ofensiv la giuleștenilor.



„Cred că de când a intrat în teren a schimbat fața jocului. Mai ofensiv, mai spre poartă. O să-ți dau un exemplu simplu – pasa către Borza, pasă care nu mai apăruse în joc până atunci. Și asta te ajută mult. Vede jocul foarte bine, de aia l-au adus ca număr 10. Chiar dacă a intrat extremă, a jucat mai mult în centru. Christensen n-a avut asemenea pase, e un fotbalist care mai degrabă leagă jocul. Moruțan e un jucător de care Rapid avea nevoie și l-a găsit”, a spus Cristi Săpunaru la Digisport.



Cotat în prezent la 2 milioane de euro, Moruțan a semnat cu Rapid un angajament valabil până la 30 iunie 2027, clubul având opțiunea de prelungire pentru încă un sezon. Fotbalistul de 26 de ani, care poate evolua atât ca aripă dreapta, cât și ca mijlocaș ofensiv, a ajuns în SuperLigă liber de contract, după ultima experiență avută la Aris Salonic.

