Nu s-au mai putut desparti unul de celalalt! Imagini emotionante cu Messi si Neymar imediat dupa ce s-a incheiat Copa America

Singurul gol al meciului a fost inscris de Angel Di Maria, din pasa lui De Paul, iar argentinienii au reusit sa tina de rezultat si sa castige Copa America dupa o pauza de 28 de ani. Leo Messi a avut o prestatie stearsa, insa s-a evidentiat pe final, cand a avut cea mai mare ratare din meci.

Starul Barcelonei a reusit sa cucereasca primul sau trofeu cu nationala mare a Argentinei, trofeu la care ravnea inca de cand si-a inceput cariera.

Meciul din finala Copa America a fost cu atat mai special pentru Messi, cu cat s-a reintalnit pe teren cu bunul sau prieten, Neymar. A fost prima revedere dintre cei doi dupa plecarea brazilianului la PSG si nu a fost una lipsita de emotii.

La finalul partidei, Neymar a izbucnit in plans pentru ca ratat unul dintre trofeele pe care visa sa le castige, iar cei doi au impartit un moment cu adevarat emotionant. Messi a mers la Neymar si s-au imbratisat pentru secunde bune, vizibil emotionati.

Nothing but respect between Messi and Neymar ????

They share a long hug after the Copa America Final pic.twitter.com/7dudMVsF5l