Omagiu superb pentru Messi! Cum a fost decorat un monument din Argentina

Messi joaca in aceasta noapte finala Copa America, impotriva Braziliei

Cu cateva ore inainte de finala in care Messi poate castiga primul trofeu cu Argentina, Adidas a redecorat un monument in onoarea superstarului argentinian. Actiunea s-a petrecut in orasul lui natal, Rosario, iar imaginile sunt absolut senzationale.

Precioso! ???? #Adidas le puso la ???? a él Monumento a la Bandera de Rosario con los colores albicelestes y con la camiseta del capitán de la #SelecciónArgentina Lionel #Messi.

La cabeza en Brasil, el ❤️ en Rosario.

Más unidos que nunca ????????! @adidasAR @Argentina @TeamMessi