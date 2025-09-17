Grecii au făcut anunțul după ce Răzvan Lucescu a fost umilit în cupă: ”După o asemenea înfrângere, alegerea e una singură”

Grecii au făcut anunțul după ce Răzvan Lucescu a fost umilit &icirc;n cupă: &rdquo;După o asemenea &icirc;nfr&acirc;ngere, alegerea e una singură&rdquo; Fotbal extern
PAOK Salonic nu a avut nicio șansă în Cupa Greciei contra lui Levadiakos.

Razvan LucescuPAOK SalonicGrecia
În deplasare, pe ”Levadia Stadium”, PAOK, pregătită de Răzvan Lucescu din august 2021, a pierdut 1-4 în fața lui Levadiakos, care a părut că marchează gol după gol în timpul celor 90 de minute.

  • Kedziora a înscris un autogol în minutul 12, ulterior gazdele au punctat de încă trei prin Vichos, Pedrozo și Manthatis. Unica reușită a trupei din Salonic a fost consemnată de Chalov din lovitură de la 11 metri

Grecii au făcut anunțul după ce Răzvan Lucescu a fost umilit în cupă: ”După o asemenea înfrângere, alegerea e una singură”

PAOK a scris pe rețelele social media un mesaj pentru suporterii clubului, în care au evidențiat că echipei nu-i mai rămâne decât să șteargă cu buretele eșecul și să meargă mai departe.

”Mulțumim tuturor prietenilor lui PAOK care au călătorit până la Levadia și au susținut echipa până în ultima secundă, chiar dacă au văzut că nimic nu mergea bine.

După o asemenea înfrângere grea, alegerea este una singură... Să ne învățăm lecția și să mergem mai departe...”, a scris PAOK pe rețelele social media.

Pentru PAOK urmează meciul cu Panetolikos din Superliga Greciei de sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 20:30. Meciul va avea loc la Salonic, pe ”Toumba Stadium”.

