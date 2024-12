La începutul acestui an, Compagno a ajuns la Tianjin Jinmen Tiger, după ce chinezii au plătit 120.000 de euro celor de la FCSB pentru transfer. Atacantul italian a avut un randament excelent: 19 goluri în 29 de apariții, iar echipa sa a încheiat sezonul pe locul 6.

Andrea Compagno, uimit de experiența din China



Deși spune că s-a simțit excelent în China, Compagno s-a despărțit de Tianjin Jinmen Tiger la finalul acestui an. Pentru vârful din Palermo urmează o nouă experiență în străinătate, după cum a dezvăluit chiar el.



Într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, Compagno a fost întrebat despre anul petrecut în China și ce l-a surprins cel mai mult.



"Cel mai ciudat lucru pe care l-am văzut în China a fost în chiar primele zile. Eram în hotel și am chemat liftul. Când s-au deschis ușile, am găsit un mic robot în fața mea care m-a salutat și, după ce m-a ocolit, a mers să livreze mâncare la o cameră. Am fost șocat!", a povestit fostul golgheter de la FCSB.



Compagno, care a avut cuvinte de laudă și față de suporterii celor de la FCSB, se declară impresionat de atmosfera de pe stadioanele din China.



"Fanii de acolo sunt fantastici, este un entuziasm incredibil. Stadionul nostru, care are 28.500 de locuri, era adesea plin. Niciodată nu au fost mai puțin de 20.000 de fani.



Este o dragoste incredibilă. În fiecare zi ne așteptau grupuri de oameni la hotel sau la baza de antrenament. Atât la sosire, cât și la plecare. Am primit foarte multe cadouri, pe unele le-am luat cu mine în Italia.



Meciul de despărțire a fost și el special. În ziua ultimului joc, clubul și fanii au pus pe stadion melodia 'Sarà perché ti amo' de la Ricchi e Poveri. Deși întotdeauna sunt foarte atent la încălzire, de această dată trebuie să recunosc că am fost foarte emoționat", a mai spus Andrea Compagno.

Andrea Compagno, aproape de a bate palma cu noua echipă: "Se pare că tot în străinătate"



Într-o perioadă în care presa din Italia a scris că Dan Șucu, noul acționar majoritar de la Genoa, îl vrea pe Compagno la clubul din Serie A, atacantul a transmis că este foarte aproape de a se alătura unei noi echipe, fără a dezvălui numele.



"Ce i-am cerut lui Moș Crăciun? Ca micul meu Theo (n.r - fiul său) și familia să fie bine. Din punct de vedere fotbalistic, vreau o nouă echipă", a spus Andrea Compagno.



Întrebat cum stă din punct de vedere al căutărilor, Compagno a răspuns: "Cred că mi-am găsit echipă. Totuși, în fotbal nu e nimic sigur până nu semnezi".



Deși nu a indicat numele noii echipe, Compagno a oferit un indiciu important. Întrebat dacă va continua tot în străinătate, fotbalistul născut în Palermo a răspuns zâmbind: "Așa se pare!".



Fostul atacant de la FCSB și FC U Craiova lasă astfel de înțeles că nu Genoa lui Dan Șucu va fi următoarea sa destinație.