Siyabonga Ngezana, fundașul central al celor de la FCSB, a fost integralist și a avut câteva intervenții foarte bune în meciul cu Zimbabwe.

Reacția lui Siyabonga Ngezana după ce Africa de Sud s-a calificat în optimi la Cupa Africii

Pentru prestația sa, Ngezana a primit nota 6.8 din partea statisticienilor de la Sofascore. Stoperul de la FCSB a oferit și o reacție scurtă după calificarea în optimile de finală ale turneului final.

Ngezana și-a felicitat colegii și a recunoscut că meciul disputat cu echipa lui Mario Marinică nu a fost deloc unul simplu, mai ales că sud-africanii se bazează pe o mulțime de jucători fără experiență la nivel internațional.

”Felicitări băieților! Nu a fost un joc ușor, dar am reușit să câștigăm. Este un turneu foarte dificil, ritmul este foarte intens, trebuie să te adaptezi cât mai repede posibil, pentru că avem mulți jucători fără experiență.

Sunt jucători buni, dar nu au jucat niciodată la acest nivel. Este pentru prima dată, trebuie să schimbăm lucruri și să avansăm pe măsură ce turneul progresează.

(n.r. Reporter: Ce le-ai spus colegilor mai tineri ca să îi motivezi?) Că trebuie să mergem mai departe, a fost un meci tensionat, au marcat, am marcat și noi, n-am renunțat niciodată. Ce pot să spun, greșelile apar în joc, e normal, dar cel mai important lucru este să nu plecăm capul și să mergem mai departe”, a spus Siyabonga Ngezana după meci.

