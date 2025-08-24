Accidentat la coapsă în timpul antrenamentului de joi al echipei Santos, Neymar riscă să rateze convocarea la naţionala Braziliei pentru meciurile din septembrie.

Absent de la lotul național din octombrie 2023, decarul celor de la Santos a fost convocat de Carlo Ancelotti în lotul preliminar al Braziliei. Dar acum presa braziliană relatează că jucătorul a simţit o durere la coapsă, joi, la antrenament.

Vineri şi sâmbătă, căpitanul echipei Santos a fost menajat, iar clubul ar fi informat federaţia despre detectarea unui edem la coapsa jucătorului în vârstă de 33 de ani. Potrivit news.ro, Ancelotti va anunţa lista finală a naționalei, luni. Brazilia va înfrunta Chile pe 4 septembrie şi Bolivia pe 9 septembrie.

Santos, clubul lui Neymar, intenţionează să-l menajeze la începutul săptămânii viitoare, pentru o eventuală revenire în competiţie, weekendul viitor, împotriva lui Fluminense, în funcţie de rezultatele investigațiilor medicale.

