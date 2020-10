EXCLUSIV | Tatarusanu, daramat dupa inca o infrangere a echipei nationale! "E greu sa mai facem ceva in Nations League!" Primele declaratii ale capitanului Romaniei

Romania a incasat o noua infrangere in aceasta seara, scor 1-0 pe teren propriu in fata Austriei.

Ciprian Tatarusanu s-a afisat extrem de dezamagit la interviurile de dupa meci. Infrangerea in fata Austriei a parut ca i-a pus capac titularului din poarta Romaniei, care spune ca echipa s-a prezentat cu o atitudine total schimbata la meciul de astazi, spre deosebire de duelurile cu Islanda si Norvegia, si cu toate acestea, nu a reusit sa obtina nici macar un punct.

Romania are in acest moment 4 puncte in grupa de Nations League, cu 5 mai putin decat Norvegia si Austria, iar capitanul nationalei crede ca este greu sa se mai poata repara ceva in acest moment:

"Cred ca toata lumea a vazut o alta atitudine a noastra astazi. Am facut un joc bun, dar suntem in perioada in care si daca facem un joc bun nu reusim sa castigam.

Din punct de vedere mental ne-am adunat, am facut un meci bun, dar dupa 3 meciuri fara punct... normal, este o perioada foarte grea.

As vrea sa ies in evidenta atunci cand castiga echipa, din pacate nu s-a putut. Incerc la fiecare meci sa ajut cat de mult pot echipa. Se pare ca in aceste trei meciuri nici noi, apararea, nu ne-am facut treaba asa cum a trebuit.

Nu pot sa zic ca a fost o presiune, am experienta necesara care ma ajuta sa nu simt presiune la astfel de meciuri. Mai sunt jucatori cu experienta si impreuna cu tot staff-ul am incercat sa cream o atmosfera. La primele doua meciuri atitudinea noastra a fost foarte slaba, dar astazi atitudinea a fost la cel mai inalt nivel, concentrarea la fel, dar din pacate nu a fost de ajuns.

Este normal ca e dezamagitor, cu totii suntem suparati. Pentru noi supararea e cea mai mare, sigur ca si pentru suporteri e suparare, este normal sa existe si critici. Dar nu toate parerile celor care vorbesc de infrangerile noastre sunt critici si nu toate sunt cu tonul cu care presa vrea sa fie.

Este foarte greu sa mai facem ceva in Nations League. Mai avem doua meciuri de jucat, vom incerca sa avem aceeasi atitudine si poate vom reusi sa le castigam si sa terminam grupa cu o alta fata.

Cand este o perioada mai neagra nu merge nimic", a spus Tatarusanu, la PRO TV.