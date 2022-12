Michael Weiss (57 de ani), fostul antrenor al Oțelului Galați, este în prezent selecționerul Laosului și a participat în aceste zile la turneul final al Campionatului Asiei de Sud-Est (AFF Championship).

Naționala pregătită de tehnicianul neamț este însă una dintre cele mai slabe din competiție!

Laosul lui Michael Weiss: 0-6 cu Vietnam, 0-5 cu Malaysia, 0-2 cu Singapore și 2-2 cu Myanmar

Dovadă stau rezultatele din faza grupelor: 0-6 cu Vietnam, 0-5 cu Malaysia, 0-2 cu Singapore și un 2-2 în ultimul meci, cu Myanmar, când echipa a fost egalată în minutul 90+6.

Weiss, care a pregătit-o pe Oțelul în 2014, când echipa era în prima ligă, a activat în ultimele două decenii ca antrenor în China (naționala Under 20), Rwanda (naționala Under 20 și director tehnic al reprezentativei de seniori), Filipine (selecționer), Mongolia (selecționer) și, din acest an, în Laos.