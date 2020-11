N-au tinut cont de cererea familiei! Presa din Argentina a intrat cu dronele in cimitirul in care era inmormantat Diego

MARADONA - un documentar eveniment in regia lui Emir Kusturica, astazi de la ora 20:30 la PRO CINEMA

Fostul mare fotbalist, Diego Armando Maradona a fost inmormantat joi, intr-un cimitir de la periferia capitalei Buenos Aires, la doar o zi dupa ce acesta a decedat din cauza unui stop cardiac.

Diego a incetat din viata la varsta de 60 de ani intr-o locuinta din Tigre, acolo unde se recupera dupa operatia la cap. Maradona a fost inmormantat in "Gradina Pacii" dupa cum se numeste cimitirul, acolo unde sunt ingropati si parintii sai.

Dronele s-au strecurat in cimitir pentru a transmite inmormantarea lui Maradona. Familia lui Diego a dorit ca ar dori intimitate in acel moment, dar mass-media a sarit peste aceasta cerere strecurandu-se in cimitir cu drone pentru a transmite ceremonia funerara. Dupa cum se poate observa pe imagini, la inmormantare a participat un numar foarte mic de oameni.