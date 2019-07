SUA, prima finalista a Mondialului feminin dupa un meci dramatic cu Anglia! Alex Morgan & Co s-au calificat dupa 2-1 in semifinale

SUA este prima finalista a campionatului mondial dupa ce a batut Anglia cu 2-1

Anglia a pierdut 1-2 in fata Statelor Unite la Lyon, Ellen White avand un gol anulat de catre VAR pentru offside. "Le-am spus fara lacrimi in seara asta. Sunt mandru. Au atins inimile natiunii. Nu am putut cere mai mult, am avut timpul vietii noastre", a spus Phil Neville, selectionerul Angliei, la final.

Anglia trebuie treaca peste suferinta celei de-a treia infrangeri in semifinalele unui turneu major, pentru a se confrunta fie cu Suedia, fie cu Olanda, in finala mica.

SUA este campioana mondiala en-titre a deschis scorul prin Christen Press in minutul 10, iar Ellen White a egalat pentru Anglia cu al saselea gol al turneului.

Drama reala a venit dupa pauza, deoarece White a avut un gol anulat de VAR si a primit un penalty dupa ce a fost impiedicata de Becky Sauerbrunn.

Penalty-ul trimis de Houghton a fost salvat de catre Alyssa Naeher, iar Millie Bright a fost eliminata mai tarziu pentru al doilea cartonas galben.

Meciul s-a terminat dupa 7 minute de prelungire, cu victoria Statelor Unite, scor 2-1.

"Va trebui sa permitem 24-48 de ore pentru ca acest lucru sa dispara si pentru ca ei sa depaseasca aceasta dezamagire", a declarat Neville.

"Nimic din ce voi spune nu le va face sa se simta mai bine. Anglia va fi in topul lumii sambata la Nisa. Trebuie sa producem un spectacol", a mai spus el.

Neville spune ca deja se gandeste la viitor, deoarece Anglia ar vrea sa castige pentru prima data un turneu important. Inainte de aceasta, fostul jucator Manchester United se va ocupa, de asemenea, de echipa Marii Britanii la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 unde s-au calificat ca urmare a accederii Angliei la semifinalele Cupei Mondiale.

"M-am uitat la ele si asta a fost motivatia mea. Apoi m-am uitat la ele si m-am gandit cum sa castigam EURO in 2021?", a incheiat selectionerul Angliei.

In aceasta seara joaca Olanda - Suedia, cea de-a doua semifinala Campionatului Mondial, de la ora 22:00.

ECHIPELE FOLOSITE