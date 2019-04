Motivul pentru care Mitrita a fost inlocuit imediat dupa pauza: e a doua oara cand romanul pateste asa ceva!

Alexandru Mitrita a inscris un nou gol pentru New York City FC.

Venit de doar cateva luni la echipa din Statele Unite ale Americii, Mitrita lasa impresia ca joaca de o viata in Major League Soccer. Jucatorul roman a reusit sa isi gaseasca rapid locul in noua sa echipa si impresioneaza in campionatul nord american.

Mitrita a marcat in meciul castigat de New York City FC contra liderului DC United, scor 2-0. Fostul jucator al Craiovei a fost cel care a deschis scorul, in minutul 35. Mitrita nu a terminat meciul pe teren: a fost inlocuit imediat dupa pauza cu Lewis.

Torrent, antrenorul lui New York City FC a explicat motivul pentru care l-a schimbat pe Mitrita imediat dupa pauza. Jucatorul roman s-a accidentat. E a doua oara de cand a venit in Major League Soccer cand Mitrita acuza o accidentare.

"Imi pare rau pentru Mitrita. Jucase foarte bine, marcase, dar s-a lovit la glezna. Are o entorsa si nu stiu dacă va fi disponibil pentru etapa de joi, cu Columbus Crew. Vom sti mai multe de la medici in zilele urmatoare", a declarat Domenec Torrent la finalul meciului cu DC United.