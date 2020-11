Moment PENIBIL al lui Luis Enrique la conferinta de presa! Antrenorul a uitat ca echipa sa a evoluat cu un om in plus: "Au luat rosu ei?"

Spania a pierdut sansa de a ramane pe prima pozitie in UEFA Nations League, asta dupa ce in a doua repriza a avut meciul in mana. Elvetienii au inceput mai bine partida, iar dupa primele 45 de minute conduceau cu scorul de 1-0 prin golul lui Freuler.

Dupa pauza, echipa lui Luis Enrique a avut doua penalty-uri, pe care veteranul Sergio Ramos le-a ratat, iar Spania a egalat intr-un final prin Gerard Morena in minutul 89.

Nationala Elvetiei a evoluat cu un om in minus din minutul 79, dupa ce Elvedi a primit cel de-al doilea galben pentru un fault in careu. La conferinta de presa de dupa meci, Luis Enrique a fost intrebat despre momentul in care Elvetia a primit cartonasul rosu. Antrenorul spaniol a parut surprins, intrebandu-l pe ofiterul de presa: "Au primit ei rosu?"

Spania se va duela cu Germania in ultima etapa pentru singurul loc care va duce in faza urmatoare a UEFA Nations League. Ibericii au 8 puncte in 5 partide si sunt la un punct in spatele nemtilor.

When someone says “the manager didn’t make the most of playing with 1 man up”.

Well.

Luis Enrique is asked about when Switzerland received a red card:

check his expression and he asking to press officer next to him: “They got a red card?!” pic.twitter.com/Xb9lYUZqeM