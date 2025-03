Andrei Rațiu, la egalitate cu Luka Modric. Capitolul la care fundașul român excelează în La Liga

În urma acestei reușite, Andrei Rațiu a ajuns la cinci pase decisive în acest sezon din La Liga, la egalitate cu Take Kubo, Luka Modric, Jules Koundé sau Alberto Moleiro.

#DATO Andrei Ratiu tiene las mismas participaciones de gol en esta Liga que Take Kubo, Luka Modric, Jules Koundé o Alberto Moleiro (5). pic.twitter.com/BQWmjlNP2J

Andrei Rațiu a rupt tăcerea despre transferul său: ”Asta va conta enorm”



Cotat la 7 milioane de euro de site-urile de specialitate, Rațiu impresionează în Spania și a stârnit interesul granzilor de la FC Barcelona.

Fundașul a dezvăluit însă, în ce privește transferul său, că nu se gândește la bani și că o să semneze cu echipa care o să-i ofere cel mai multe minute de joc.



”Simt că am ajuns într-un punct al carierei când trebuie să pun banii pe locul doi. Am 26 de ani, sunt la al doilea sezon în La Liga, primul în care am devenit titular. O spun clar că nu banii sunt pe primul plan acum pentru mine, mă interesează foarte mult ca echipa la care voi ajunge, indiferent că plec la vară sau nu, să îmi ofere șansa să joc, pentru că asta e important acum. Asta va conta enorm.



Cred eu că sunt pe un drum bun și pot să și îmbunătățesc, așa că nu văd de ce să aleg altfel. Și mai e ceva… dacă e să se întâmple ceva la vară, o să fim cu naționala în mijlocul meciurilor pentru Cupa Mondială, vreau să fiu în formă mereu, să joc la club și să vin în formă când sunt convocat la lot”, a spus Andrei Rațiu, potrivit prosport.