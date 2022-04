Bătaie desprinsă din filme pe străzile din Madrid. Luptele dintre fanii lui Chelsea și City au făcut înconjurul lumii 

Capitala Spaniei a fost luată cu asalt de fanii celor două formații, iar în zona centrală a orașului s-au dat lupte grele între suporterii echipelor britanice.

În clipurile apărute pe rețelele de socializare se poate observa cum susținătorii englezi au început să se bată și să arunce cu sticle și alte obiecte.

Chelsea a fost eliminată de Real Madrid după prelungiri, în timp ce Manchester City urmează să joace cu Atletico Madrid pe Wanda Metropolitano. În tur, scorul a fost 1-0 în favoarea britanicilor.

Chelsea and Manchester City fans fighting in the streets of Madrid.

Wonder how @UEFA will respond to this. ????

