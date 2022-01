Mircea Lucescu transferă în Premier League! Unde a ajuns marea speranță a fotbalului din Ucraina

Vitaliy Mykolenko (22 de ani), fundașul stânga al lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, s-a transferat astăzi la Everton, a anunțat clubul din Premier League.

Mykolenko a semnat un contract pe patru sezoane și jumătate, valabil până în iunie 2026. La cei 22 de ani ai săi, apărătorul are deja 21 de selecții în naționala Ucrainei, cu care a participat la turneul final al Campionatului European 2020.

Om de bază în echipa lui Mircea Lucescu în acest sezon, Mykolenko a fost laureat al premiului ”Golden Talent” din Ucraina doi ani la rând, în 2018 și 2019.

✍️ | We have signed Ukraine defender Vitaliy Mykolenko from @DynamoKyiv for an undisclosed fee on a deal until summer 2026.

Welcome, Vitaliy! ????????????