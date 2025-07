Football Club Lugano

Data înființării - 28 iulie 1908, fondatorul și primul președinte fiind Ernesto Corsini / clubul a intrat în faliment în 2003, fiind reînscris în Swiss Challenge League, după fuziunea cu FC Malcantone Agno

Stadion - Cornaredo Stadium / 1951 / 6.330 de locuri / renovat în 1993 și 2023 / gazon natural / cea mai mare asistență s-a înregistrat la meciul Italia - Belgia din cadrul CM 1954 - 35.000 de spectatori

Antrenor -

Mattia Croci-Torti / 43 de ani / născut la Chiasso (Cantonul Ticino) / a jucat ca fundaș dreapta pentru Chiasso (1999-2000, 2008-2014), Grasshoppers II (2000-2002), Malcantone Agno (2002-2004), FC Lugano (2004-2005, 2006-2010), Biaschesi (2005), Wil (2006) / de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Chiasso (2013-2015 / asistent), Balerna (2015-2016 / principal), Lugano (2017-2018, 2018-2021 / asistent), Mendrisio (2018 / principal), Lugano (2021-2025 / principal) / în palmares are Swiss Cup (2021-2022)

Valoare lot - 71.25 milioane de euro (față de CFR Cluj, 29.70 milioane de euro)

Cei mai valoroși jucători -

Mattia Zanotti (13 milioane de euro), Albian Hajdari (12 milioane de euro), Martim Marques (7 milioane de euro), Georgios Koutsias (4.5 milioane de euro), Mohamed Belhadj Mahmoud (4 milioane de euro), Ayman El Wafi (4 milioane de euro) / Cei mai bine cotați jucători de la CFR Cluj sunt Louis Munteanu (5 milioane de euro), Meriton Korenica (2 milioane de euro), Matei Ilie (2 milioane de euro), Leo Bolgado (1.8 milioane de euro), Karlo Muhar (1.5 milioane de euro)

Palmares intern - campioană (1937-1938, 1940-1941, 1948-1949) și vicecampioană (1942-1943, 1944-1945, 1945-1946, 1994-1995, 2000-2001, 2023-2024) / câștigătoare (1930-1931, 1967-1968, 1992-1993, 2021-2022) și finalistă (1942-1943, 1951-1952, 1970-1971, 1991-1992, 2015-2016, 2022-2023) a Cupei Elveției / Swiss Super League - Fair Play Awards (2021-2022)

Cele mai bune rezultate din cupele europene - optimi de finală în Conference League, 2024-2025 (5-5, 1-3 d.l.d. cu NK Celje) / s-a mai calificat de două ori în grupele Europa League (2017-2018, 2019-2020) și încă o dată în grupele Conference League (2023-2024)

Confruntările cu echipele românești -

1-2 și 2-1 cu FCSB, în Grupa G a Europa League, sezonul 2017-2018

Sezonul trecut - locul al patrulea în Swiss Super League, cu 54 de puncte acumulate, după Basel (73p), Servette (63p) și Young Boys (61p) / sferturi de finală în Swiss Cup, 0-2 cu FC Biel-Bienne (Liga 3) / optimi de finală în Conference League (5-5, 1-3 d.l.d. cu NK Celje)

Situația actuală - campionatul reîncepe weekendul viitor, Lugano va debuta contra lui FC Thun, pe 27 iulie, pe teren propriu / primul tur al Swiss Cup 2025-2026 va avea loc pe 15-17 august

Parcursul din acest sezon al Europa League - a intrat direct în turul al doilea preliminar

Supranume / culori - "Bianconeri" ("Alb-negrii"), "L'orgoglio del Ticino" ("Mândria Cantonului Ticino") / alb și negru

Finanțare -

Patron este miliardarul american Joe Mansueto (68 de ani), CEO al companiei financiare Morningstar, Inc. și finanțator al cluburilor de fotbal FC Lugano și Chicago Fire. Are o avere estimată la 6.7 miliarde de dolari.

Cei mai cunoscuți jucători din lot - Ezgjan Alioski (ex - Leeds United, Al Ahli, Fenerbahce), Kevin Behrens (ex -Union Berlin, VfL Wolfsburg), Renato Steffen (ex - Thun, Young Boys, FC Basel, VfL Wolfsburg), Lars Lukas Mai (ex - Bayern Munchen, Darmstadt, Werder Bremen)

Primul "11" probabil -

Amir Saipi - Mattia Zanotti, Antonios Papadopoulos (Ayman El Wafi), Lars Lukas Mai, Ezgjan Alioski (Martim Marques) - Anto Grgic, Belhadj Mahmoud - Renato Steffen, Mattia Bottani (Uran Bislimi), Daniel Dos Santos - Kevin Behrens