Messi si Ronaldo, colegi de echipa! Un fost jucator al Barcelonei ii cheama in singurul campionat din Europa care se joaca: "Sa vina aici!"

Belarus este singura tara din Europa unde se mai joaca fotbal si un fost jucator al Barcelonei are o propunere pentru Messi si Ronaldo.

Alexander Hleb, fostul jucator de la Arsenal si Barcelona, ii invita pe Messi si Ronaldo in Belarus, pentru a nu-si pierde forma fizica. Cu toate ca pandemia de coronavirus a oprit aproape orice competitie sportiva la nivel european, in Belarus inca se joaca fotbal.

"Acum toata lumea priveste campionatul Belarus, toti ar trebui sa se aseze in fata televizoarelor si sa-l urmareasca. Atunci cand NHL si-a inchis portile, multi jucatori de hochei au venit sa joace aici. Poate ca Messi si Ronaldo ar putea face acelasi lucru si sa vina in Belarus pentru a continua sa joace fotbal", a spus Hleb pentru The Sun.

Hleb s-a retras in acest an, Bate Borisov si Isloch fiind ultimele sale doua cluburi din cariera. Dupa ce a trecut pe la Stuttgart, Arsenal si Barcelona, Hleb a decis sa revina pe final de cariera in tara natala.

"Este singurul loc din Europa in care se poate juca fotbal, iar acest lucru ii face pe suporteri fericiti", a mai spus Hleb.