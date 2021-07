Performanta uluitoare realizata de Messi! Recordul stabilit de starul argentinian dupa castigarea Copei America

Messi, triumf in Copa America!

Argentina s-a impus in fata Braziliei, cu scorul de 1-0, dupa golul marcat de Di Maria, in minutul 22, si a castigat Copa America.

Messi a devenit aseara primul jucator din istorie care izbuteste sa castige o competitie internationala fiind in acelasi timp golgetetul ei, cel mai bun pasator al ei si cel mai bun jucator al ei.

"Aveam nevoie de acest trofeu, am fost aproape de mai multe ori. Bucuria pe care o resimt nu poate fi exprimata in cuvinte. Acest meci va ramane in istorie, deoarece am invins Brazilia chiar pe Maracana", a spus Messi dupa castigarea trofeului.

Patru goluri si cinci pase decisive a reusit Messi la turneul final organizat de Brazilia.