E fiesta in Buenos Aires! Messi si Di Maria, asteptati de zeci de mii de fani in strada! Au luat cu asalt autocarul echipei 

Argentina a castigat Copa America dupa o pauza de 28 de ani.

Messi a reusit sa castige primul trofeu major cu Argentina. Superstarul argentinian si coechipierii sai au reusit sa aduca Copa America in Argentina dupa 28 de ani, ultima reusita datand din 1993.

In finala, Argentina s-a impus in fata marii rivale, Brazilia, cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Angel Di Maria in minutul 22. Buenos Aires s-a umplut imediat cu suporteri care si-au manifestat bucuria, dupa ce nationala lui Lionel Scaloni si-a adjudecat trofeul.

Argentinienii nu s-au lasat mai prejos nici astazi, s-au adunat cu zecile de mii sa isi asteapte eroii si au luat cu asalt autocarul echipei sub privirile incantate ale campionilor Copa America 2021.