"Fiu de catea, m-ai invins!" :)) Reactie geniala a lui Neymar dupa ce a pierdut finala Copa America! Ce i-a transmis lui Messi 

Brazilia a pierdut finala Copa America in fata Argentinei, 0-1.

Neymar nu a reusit sa isi indeplineasca visul, acela de a cuceri Copa America, dar s-a revazut pe teren cu Leo Messi, cel despre care a spus de curand ca si-ar dori sa joace din nou alaturi de el. Desi a pierdut finala si a fost surprins cu ochii in lacrimi, starul brazilian a mers la final sa il imbratiseze pe Messi, iar imaginile cu cei doi au devenit virale.

Ulterior, Neymar a postat un mesaj pe contul de Instagram, acolo unde i-a transmis lui Leo un mesaj, in stilul propriu, amuzandu-se dupa ce l-a revazut.

"Ma doare sa pierd, ma doare...este ceva cu care inca nu am invatat sa traiesc. Cand am pierdut, am fost sa il imbratisez pe cel mai mare jucator din istorie pe care l-am vazut jucand.

Prietenul si fratele meu Messi, am fost trist si m-am dus sa ii spun: 'fiu de catea, m-ai invins', sunt foarte trist pentru ca am pierdut. Insa tipul asta este minunat. Am un respect imens pentru ce a facut el in fotbal, dar in special pentru mine.

URASC SA PIERD!!!! Dar bucura-te de titlul tau, fotbalul astepta acest moment! Felicitari frate, fiu de catea!", a scris Neymar, alaturi de emoji-uri cu rasete.