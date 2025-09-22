Presa din Franța a reacționat după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur: ”Părea că se ferește de blițuri sau de strălucirea trofeului”

L’Equipe a titrat la scurt timp după ce s-a aflat că Ousmane Dembele este marele câștigător: ” Ousmane Dembélé triumfă, al șaselea francez încoronat ”.

Presa din Franța jubilează după triumful jucătorului de la Paris Saint-Germain. Faptul că Dembele este noul Balon de Aur a stârnit un val de reacții în presa franceză, care a celebrat performanța atacantului lui PSG. Marile publicații din Hexagon, L’Equipe, Le Parisien sau France Football, au scris articole laudative la adresa starului de la PSG.

Starul lui PSG l-a depășit la voturi pe Lamine Yamal, starul celor de la Barcelona, care a câștigat trofeul Kopa, acordat celui mai bun tânăr fotbalist.

Ceilalți cinci fotbaliști francezi care au cucerit prestigiosul trofeu sunt Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) și Karim Benzema (2022).

Jurnaliștii de la L’Equipe au remarcat ținuta lui Ousmane Dembele, care și-a făcut apariția la Theatre du Chatelet cu ochelarii de soare la ochi, și au scris mai în glumă, mai în serios, că francezul ”s-a temut de strălucirea Balonului de Aur”.

”Simbol al rolului jucat de PSG, campioana Europei, Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025. El devine al șaselea francez care ridică prestigiosul trofeu.

Sosind pe covorul roșu de la Teatrul Chatelet purtând ochelari de soare, Ousmane Dembélé părea că se teme să nu fie orbit de blițurile din jur sau de strălucirea Balonului de Aur. Marele favorit al ceremoniei, atacantul francez de la PSG a trăit momentul la care visa și a devenit cel de-al 69-lea Balon de Aur”, au scris jurnaliștii L’Equipe.

De departe cel mai interesant articol a fost cel scris de Le Parisien, intitulat ”Dembele, consacrarea unui monument al stilului Ousmanian”, care vorbește despre transformarea lui Ousmane Dembele de la fotbalistul capricios, care părea că nu își va atinge niciodată adevăratul potențial, la un monument al fotbalului francez.

”Dembele intră în panteonul fotbalului francez. O recunoaștere neașteptată care încununează o transformare spectaculoasă.

Și încă o nebunie în plus! Credeam că le-a făcut deja pe toate, că ne-a arătat tot, că s-a spus totul despre el și despre talentul său, că nimic nu mai putea fi mai nebunesc, mai uimitor decât felul său strălucitor de a juca mingea, driblingurile sale uluitoare, inspirațiile sale ieșite din comun și această nouă precizie aproape chirurgicală cu care înscrie goluri. Dar „Dembouzeriile”, ca frunzele moarte, s-au adunat cu grămada în acest sezon la Paris.

Cea mai frumoasă, cea mai surprinzătoare, deși așteptată, visată chiar, s-a jucat luni seară pe scena Teatrului Chatelet. La aproape 800 de kilometri de Vélodrome și de un clasico OM-PSG amânat aproape simbolic de Liga Profesionistă de Fotbal (LFP), pentru a nu umbri festivitățile capitalei, Ousmane Dembele a fost recompensat cu cel mai prestigios trofeu individual din cel mai popular sport de echipă de pe planetă.

El, cel fragil, inconstant, stângaci, despre care multă vreme s-a spus că e prea capricios pentru a fi ‘cel mai bun’, se așază acum la masa celor mari, acolo unde doar oaspeți distinși precum Cristiano Ronaldo sau Leo Messi au loc.

Vor exista întotdeauna voci critice, desigur. Cei care vor spune că francezul este mai puțin spectaculos decât Lamine Yamal de la Barcelona, mai puțin decisiv decât Harry Kane de la Bayern, nu are influența lui Salah la Liverpool sau nu este de neînlocuit așa cum e Mbappé la Real Madrid.

Dar nimeni nu poate contesta faptul că Parisul și Luis Enrique au transformat sezonul lui Dembele într-un monument al ‘stilului Ousmanian’, rar, unic, solid, de încredere și imposibil de imitat”.

