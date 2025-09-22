Ousmane Dembele i-a făcut pe toți să plângă! Discurs emoționant după ce a câștigat Balonul de Aur

Starul lui PSG l-a depășit la voturi pe Lamine Yamal, starul celor de la Barcelona, care a câștigat trofeul Kopa, acordat celui mai bun tânăr fotbalist.

Atacantul de 28 de ani a avut un sezon excepțional la PSG, alături de care, pe lângă titlul de campion al Franței, a cucerit trofeul Champions League, primul din istoria clubului.

Dembele a contribuit la 51 de goluri în sezonul precedent și a fost desemnat ”Jucătorul Sezonului din Ligue 1”, a fost cel mai bun marcator din campionatul Franței și ”Jucătorul Sezonului din Champions League”.

În gala de luni seară, vizibil emoționat, Ousmane Dembele a urcat pe scenă și ridicat Balonul de Aur, iar discursul său i-a emoționat pe toți cei prezenți la Theatre du Chatelet, chiar și pe Ronaldinho, cel care i-a înmânat trofeul fotbalistului de 28 de ani. Lacrimile lui Dembele au început să curgă în momentul în care a vorbit despre mama sa, carer a urcat și ea pe scenă pentru a-și felicita fiul.

”Mulțumesc tuturor. Este incredibil ce tocmai mi s-a întâmplat. Nu am cuvinte. A fost un sezon extraordinar alături de PSG. Am trăit momente minunate, sunt puțin emoționat, nu e ușor. Să primesc acest trofeu și să-mi fie înmânat de Ronaldinho este ceva excepțional.

Vreau să mulțumesc PSG-ului, care m-a transferat în 2023. Președintelui, întregii echipe, clubului, care este o familie minunată. Încă din prima zi, președintele s-a purtat exemplar cu mine.

Aș vrea să mulțumesc întregului staff de la PSG, care s-a purtat grozav. Lui Luis Enrique, care acum este ca un tată pentru mine. Foarte important pentru cariera mea, deși aceasta nu s-a încheiat încă. Mulțumesc tuturor colegilor mei de echipă. Am câștigat aproape tot. Ați fost mereu alături de mine și am reușit să ne ridicăm nivelul pentru a obține trofeele colective. Este un premiu individual, dar îl luăm cu toții, ca echipă.

Mulțumesc tuturor echipelor la care am jucat: Stade Rennes, Dortmund, clubul la care am visat mereu – Barcelona. Acolo am avut șansa să învăț de la jucători ca Messi și Iniesta. O adevărată lecție de fotbal.

Sunt extrem de fericit. Când văd lista legendelor care au câștigat acest trofeu... am muncit pentru echipă, pentru a câștiga Liga Campionilor, Ligue 1... să pot ridica acest trofeu este ceva incredibil. Sunt foarte, foarte fericit.

Mulțumesc întregii noi generații a echipei naționale a Franței. Mulțumesc selecționerului, care îmi amintește mereu că pot face parte din echipă. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor. Să sperăm că vom putea câștiga următorul Campionat Mondial.

Vreau să îi mulțumesc mamei mele, a fost întotdeauna lângă mine, familiei mele, mereu m-au susținut în momentele dificile. Am trecut prin multe împreună, vom fi întotdeauna împreună. Vreau să-i mulțumesc și agentului meu, managerului meu, care a crezut în mine. M-a motivat mereu, este cel mai bun prieten al meu. Iar cu cel mai bun prieten al meu de patru sau cinci ani... am făcut totul împreună. Oriunde am mers, a fost alături de mine și vom fi împreună până la final. Mulțumesc tuturor și o seară bună!”, a spus Ousmane Dembele.

