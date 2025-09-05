Considerat o eroare de transfer, bielorusul va rămâne în Ekstraklasa, dar la o formație mult mai modestă, GKS Katowice. Presa din Polonia anunță că mutarea este ca și făcută.



Piotr Kozminski, jurnalist GOAL, susține că transferul a intrat în linie dreaptă. "Astăzi, bielorusul este așteptat la Katowice pentru a efectua vizita medicală", a transmis sursa citată.



Dezastru la echipa lui Iordănescu



Prin această mutare, Legia Varșovia recunoaște, practic, o greșeală de mercato. Szkurin a fost adus în iarnă de la Stal Mielec pentru o sumă estimată la peste un milion de euro, însă nu a reușit niciodată să se impună în primul "unsprezece" al echipei din capitală.



Bilanțul său în tricoul Legiei este unul modest: doar 5 goluri marcate în 25 de partide.



Conducerea clubului a decis că bielorusul nu mai este necesar, în ciuda accidentării lui Jean-Pierre Nsame. Motivul este campania impresionantă de achiziții din această vară, în urma căreia lotul lui Iordănescu a fost serios întărit. Pe postul de atacant, Legia i-a adus recent pe Mileta Rajovic și Antonio Colak, făcându-i astfel loc de plecare lui Szkurin, care urmează să semneze cu GKS Katowice, echipă unde antrenorul Rafal Gorak se confruntă cu mari probleme în ofensivă.

