Tehnicianul român al celor de la Legia Varșovia a trimis la UEFA un lot de 22 de fotbaliști, lăsând pe dinafară câteva nume importante, cea mai mare surpriză fiind absența lui Claude Goncalves, potrivit gol24.pl.



Termenul limită pentru înregistrarea loturilor a fost marți, la ora 23:59, iar deciziile luate de Iordănescu au stârnit ample discuții în rândul suporterilor polonezi, notează sursa citată. Pe lângă accidentatul Jean-Pierre Nsame, care a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile și va lipsi șase luni, tehnicianul a renunțat la alți jucători considerați importanți.



Cea mai neașteptată decizie este neincluderea închizătorului Claude Goncalves, un om de bază în angrenajul echipei. Pe lângă el, au mai fost lăsați acasă Patryk Kun, Migouel Alfarela, Ilja Szkurin și noul venit Henrique Arreiola.



Trei nou-veniți, direct pe listă



Dacă unii au fost lăsați pe dinafară, Edi Iordănescu a arătat că are mare încredere în fotbaliștii transferați în ultimele zile. Astfel, internaționalii polonezi Kamil Piątkowski și Kacper Urbański, alături de Noah Weisshaupt, au fost incluși direct pe lista trimisă la forul european.



Legia a înscris doar 22 de jucători, deși avea dreptul la 25, din cauza regulilor UEFA care impun un număr minim de jucători crescuți la nivel local și de tineri proveniți din propria academie.



Lotul complet al Legiei Varșovia pentru Conference League



Portari: Gabriel Kobylak, Kacper Tobiasz, Wojciech Banasik



Fundași: Marco Burch, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Radovan Pankov, Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca, Petar Stojanović, Ruben Vinagre, Paweł Wszołek



Mijlocași: Rafał Augustyniak, Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Juergen Elitim, Bartosz Kapustka, Pascal Mozie, Damian Szymański, Kacper Urbański, Wojciech Urbański, Noah Weisshaupt, Jakub Żewłakow



Atacanți: Antonio Colak, Mileta Rajović, Ermal Krasniqi.

