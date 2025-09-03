Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre! Mișcarea făcută de Legia

Rapid se află pe locul doi în clasamentul Superligii, cu 18 puncte în opt partide jucate, iar acest lucru se datorează și formei bune pe care o traversează Alex Dobre.
Dobre este unul dintre cei mai importanți jucători de la Rapid în acest start de sezon, iar pe aripa dreapta au pus ochii mai multe echipe din afară.
Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre
Edward Iordănescu a acceptat oferta celor de la Legia Varoșvia și a început o nouă aventură, după despărțirea de naționala României în vara lui 2024, imediat după Campionatul European.
Antrenorul formației poloneze a vorbit despre interesul pe care l-a avut Legia pentru Alex Dobre, unul dintre cei mai în formă jucători români. Edi Iordănescu a explicat că își dorește să aducă jucători români la echipa sa.
„Au fost mai multe discuţii cu doi-trei jucători din România, au trecut, nu s-au concretizat din diverse motive. Nu au fost oferte neapărat la toţi despre care s-a tot vorbit, au fost mai mult discuţii principiale.
Ce discut acum sigur se preia în presa din Polonia şi iar ne întoarcem la trecut. Noi suntem închişi, nu se pune problema de jucător român în perioada următoare.
Asta nu înseamnă că nu aş fi luat în calcul, pentru că eu am încredere mare în fotbalistul român şi în potenţialul lui. Am pus accent pe mentalitatea fotbalistului român, am fost şi selecţionerul echipei naţionale.
Asta a fost, nu s-a concretizat, vom vedea în viitor. Nu am făcut un target din a aduce români, dar, în acelaşi timp, eu nu sunt antrenorul care să respingă fotbalistul român, ba dimpotrivă”, a declarat Edi Iordănescu la Prima Sport.
Jucătorul de 27 de ani are 12 goluri în 40 de meciuri jucate în tricoul Rapidului. 1,8 milioane de euro este cota lui Alex Dobre, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.