Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre! Mișcarea făcută de Legia

Rapid se află pe locul doi în clasamentul Superligii, cu 18 puncte în opt partide jucate, iar acest lucru se datorează și formei bune pe care o traversează Alex Dobre.

Dobre este unul dintre cei mai importanți jucători de la Rapid în acest start de sezon, iar pe aripa dreapta au pus ochii mai multe echipe din afară.



Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre



Edward Iordănescu a acceptat oferta celor de la Legia Varoșvia și a început o nouă aventură, după despărțirea de naționala României în vara lui 2024, imediat după Campionatul European.



Antrenorul formației poloneze a vorbit despre interesul pe care l-a avut Legia pentru Alex Dobre, unul dintre cei mai în formă jucători români. Edi Iordănescu a explicat că își dorește să aducă jucători români la echipa sa.

