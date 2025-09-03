Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre! Mișcarea făcută de Legia

Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre! Mișcarea făcută de Legia Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Edi Iordănescu a vorbit despre interesul pe care la avut Legia Varșovia pentru Alex Dobre.

TAGS:
alex dobreedi iordanescuRapidLegia VarsoviaPoloniaSuperliga
Din articol

Rapid se află pe locul doi în clasamentul Superligii, cu 18 puncte în opt partide jucate, iar acest lucru se datorează și formei bune pe care o traversează Alex Dobre.

Dobre este unul dintre cei mai importanți jucători de la Rapid în acest start de sezon, iar pe aripa dreapta au pus ochii mai multe echipe din afară.

Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre

Edward Iordănescu a acceptat oferta celor de la Legia Varoșvia și a început o nouă aventură, după despărțirea de naționala României în vara lui 2024, imediat după Campionatul European.

Antrenorul formației poloneze a vorbit despre interesul pe care l-a avut Legia pentru Alex Dobre, unul dintre cei mai în formă jucători români. Edi Iordănescu a explicat că își dorește să aducă jucători români la echipa sa.

„Au fost mai multe discuţii cu doi-trei jucători din România, au trecut, nu s-au concretizat din diverse motive. Nu au fost oferte neapărat la toţi despre care s-a tot vorbit, au fost mai mult discuţii principiale.

Ce discut acum sigur se preia în presa din Polonia şi iar ne întoarcem la trecut. Noi suntem închişi, nu se pune problema de jucător român în perioada următoare.

Asta nu înseamnă că nu aş fi luat în calcul, pentru că eu am încredere mare în fotbalistul român şi în potenţialul lui. Am pus accent pe mentalitatea fotbalistului român, am fost şi selecţionerul echipei naţionale.

Asta a fost, nu s-a concretizat, vom vedea în viitor. Nu am făcut un target din a aduce români, dar, în acelaşi timp, eu nu sunt antrenorul care să respingă fotbalistul român, ba dimpotrivă”, a declarat Edi Iordănescu la Prima Sport.

Jucătorul de 27 de ani are 12 goluri în 40 de meciuri jucate în tricoul Rapidului. 1,8 milioane de euro este cota lui Alex Dobre, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului
Celebrul funicular &bdquo;Gloria&rdquo; din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului
ARTICOLE PE SUBIECT
Pleacă Alex Dobre de la Rapid? Răspunsul lui Victor Angelescu
Pleacă Alex Dobre de la Rapid? Răspunsul lui Victor Angelescu
Care este defectul lui Alex Dobre! Jucătorul Rapidului nu a stat pe g&acirc;nduri și a răspuns
Care este defectul lui Alex Dobre! Jucătorul Rapidului nu a stat pe gânduri și a răspuns
Alex Dobre, monstru la Miercurea Ciuc! Ce performanță a reușit starul Rapidului
Alex Dobre, monstru la Miercurea Ciuc! Ce performanță a reușit starul Rapidului
ULTIMELE STIRI
Ea este femeia care i-a sucit mințile lui Liviu Ganea! Fostul fotbalist se iubește cu fiica unui oficial FRF
Ea este femeia care i-a sucit mințile lui Liviu Ganea! Fostul fotbalist se iubește cu fiica unui oficial FRF
Scopul investițiilor din Saudi Pro League: Arabia Saudită poate deveni al șaselea mare campionat al Europei
Scopul investițiilor din Saudi Pro League: "Arabia Saudită poate deveni al șaselea mare campionat al Europei"
Zouma la CFR Cluj! Cea mai tare mutare din Superliga! Ce a spus Nelu Varga
Zouma la CFR Cluj! Cea mai tare mutare din Superliga! Ce a spus Nelu Varga
Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;
Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”
Refuz categoric pentru Gigi Becali! Fotbalistul a spus NU , deși FCSB avea oferta pregătită
Refuz categoric pentru Gigi Becali! Fotbalistul a spus "NU", deși FCSB avea oferta pregătită
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

&rdquo;Mi se pare de domeniul fantasticului!&rdquo; S-a dat lovit Daniel B&icirc;rligea la echipa națională?!

”Mi se pare de domeniul fantasticului!” S-a dat lovit Daniel Bîrligea la echipa națională?!

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: &bdquo;Banii pe loc!&ldquo;

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Blănuță, v&acirc;ndut pe o sumă colosală: Mititelu a dat lovitura anului!

Blănuță, vândut pe o sumă colosală: Mititelu a dat lovitura anului!

CITESTE SI
Celebrul funicular &bdquo;Gloria&rdquo; din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului

stirileprotv Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore &icirc;n aeronavă după ce pilotul s-a &icirc;mbolnăvit

stirileprotv Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!