Marius Șumudică, presiune pe conducerea lui Malatya: ”E o singură cale să continuăm. Le-am trimis o listă de jucători”

Malatya a pierdut la scor de tenis meciul cu Alanyaspor de pe teren propriu. Șumudică a fost vizibil deranjat de atitudinea jucătorilor săi, lucru care poate fi ușor observat din gesturile pe care antrenorul român le-a făcut pe marginea terenului.

La conferința de presă de după meci, Șumudică a dezvăluit că a trimis conducerii o listă cu jucătorii pe care îi vrea la Malatya, pentru a scăpa echipa de retrogradare.

Marius Șumudică, presiune pe conducerea lui Malatyasopr

„M-am dus la ei, le-am spus că e greșeala mea, am vrut să îmi cer scuze și am avut o întâlnire, este o singură cale de a continua la Malatya. Am dat o listă de transferuri acum două săptămâni. Dacă șefii clubului vor fi de acord să aducă jucătorii pe care îi vreau, îmi asum responsabilitatea și spun în fața voastră că echipa asta nu va merge în Liga a doua.

Avem nevoie de minimum 7-8 jucători. Din păcate, mai avem încă trei meciuri. Dacă vom continua, trebuie să câștigăm maximum posibil. Vom continua doar dacă ei vor aduce jucătorii pe care eu îi vreau. Toți jucătorii pe care i-am adus în Turcia, încă joacă aici.

Vă dau câteva exemple. Lung, Săpunaru, Boldrin, unul dintre cei mai buni jucători de la Rize, Djokovic, unul dintre cei mai buni jucători de la Rize. Deci dacă vor aduce jucătorii mei, OK, dacă nu, asta e viața, avem un contract, trebuie să-l respectăm și vom vedea”, a spus Șumudică, la conferința de presă.

Pentru echipa lui Șumudică, situația se complică în Turcia. Este pe locul 18 în Super Lig, la patru puncte de locul 16, primul care asigură salvarea, ocupat de fosta sa echipă, Gaziantep.

În următoarea etapă, Malatya se va deplasa pe terenul celor de la Rizespor, echipa care ocupă locul 19, cu 13 puncte. Ultima victorie a lui Șumudică în campionatul Turciei a fost pe 22 octombrie, împotriva celor de la Altay, scor 2-1.