Marius Șumudică nu a uitat de coșmarul de la Cluj! Ce a declarat antrenorul după a doua victorie din Turcia

Echipa fostului antrenor de la Astra Giurgiu a câștigat duelurile cu Anada Demirspor și Altay și a reușit să ducă echipa până pe locul 11, cu șase locuri peste locurile retrogradabile.

Antrenorul a ajuns astfel la nouă victorii consecutive în competițiile interne, după ce a câștigat șapte meciuri la rând și la CFR. Antrenorul român nu a uitat încă ce a pățit la CFR și crede că scaunul lui nu este mereu asigurat.

"Sunt foarte fericit pentru jucători și pentru fani. Am câștigat două meciuri la rând de când am venit aici. Dar fac o paralelă cu echipa de la care am plecat din România, CFR. Am câștigat 7 meciuri în campionat și degeaba, am avut un record similar și la Gaziantep, unde nu am pierdut un an și am marcat în 22 de meciuri consecutive.

Dar aceste recorduri nu sunt importante. Importante sunt lupta jucătorilor și dezvoltarea echipei. Îmi place mai întâi munca și apoi oamenii. Nu contează dacă este sărac sau bogat. Fac o fotografie cu oricine vrea să facă o fotografie cu mine.

Nu sunt primar, nu sunt președintele clubului. Sunt o persoană normală, acesta este caracterul meu", a declarat Șumudică, potrivit hurriyet.com.tr.